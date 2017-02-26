СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает вероятность выхода из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, издание Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Как рассказывают источники издания, США недовольны позицией совета по отношению к Израилю. Они считают, что он, скорее всего, повлиял на принятие резолюции ООН от 23 декабря 2016 г., осуждающей поселенческую деятельность Израиля. Тогда действия Израиля были охарактеризованы как «грубое нарушение» международных законов, напоминает «РИА Новости».

Кроме того, в Белом доме сомневаются в эффективности Совета ООН по правам человека в целом, добавляют источники издания в госдепе США. В самом госдепе отказались комментировать слухи о возможном выходе из совета.

Вместе с тем источники подчеркивают, что в предстоящую сессию, которая начинается в понедельник, 27 февраля, США не предпримут никаких конкретных шагов. Окончательное решение будет принято при участии президента Трампа, госсекретаря США Рекса Тиллерсона и постпреда США в ООН Никки Хейли.

Совет ООН по правам человека существует с 2006 г. Администрация президента США Джорджа Буша-младшего тогда отказалась от членства, при Бараке Обаме США вошли в состав совета.

Всего в состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. В октябре прошлого года Россия не смогла добиться переизбрания в СПЧ.