В ООН осудили решение Израиля продолжить строительство в поселениях

В ООН осудили решение правительства Израиля построить 2500 единиц жилья в поселениях на Западном берегу Иордана, сообщает ВВС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник объявил об этом плане: большая часть строений будет возведена на территории ныне действующих поселений, и только 106 единиц - за их пределами. Также Израиль собирается построить палестинский индустриальный парк к югу от Хеврона, писала Jerusalem Post.

Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик заявил, что любое одностороннее действие в этой ситуации станет препятствием на пути к установлению двух государств. Он добавил, что для Гуттериша в этом вопросе «нет плана Б» и что сторонам конфликта нужно начать переговоры для достижения этой цели.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что представители администрации США обсудят это с руководством Израиля.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность, США впервые не воспользовались правом вето. Дональд Трамп ранее давал понять, что будет занимать более произраильскую позицию по сравнению с администрацией Барака Обамы, и уже назначил послом в Израиль сторонника поселений. Руководство Израиля не намерено отказываться от строительства поселений.