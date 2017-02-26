ВКС и ВМФ России до конца года получат 160 самолетов и вертолетов

В этом году Воздушно-космические силы России и морская авиация ВМФ России получат около 160 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил в воскресенье, 26 февраля, главком ВКС, Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев, пишет «Интерфакс».

«Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники», – отметил он.

Бондарев добавил, что общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России сегодня составляет 100%, доля новой техники – около 55%.

«Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать, – добавил он. – Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу».

В 2016 г. ВКС России получили 139 новых летательных аппаратов.