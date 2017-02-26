Экс-губернатора Кировской области Белых после курса лечения перевели в сизо

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся под арестом по обвинению во взяточничестве, переведен после курса лечения из больницы московского следственного изолятора (сизо) «Матросская Тишина» обратно в сизо «Лефортово», сообщила член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Белых этапировали обратно в сизо "Лефортово". Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в "Матросской Тишине", - сказала она "Интерфаксу".

В конце января Меркачева сообщала со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, что Белых пройдет медицинское обследование, в том числе с участием гражданских специалистов в связи с жалобами на сильные боли в ноге. Незадолго до этого правозащитница сообщила о защемлении нерва на ноге Белых, из-за которого он ходит с большим трудом.