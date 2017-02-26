Порошенко пообещал не оставлять жителей Крыма без поддержки

Президент Украины Петр Порошенко написал в воскресенье, 26 февраля, на своей странице в Facebook, что Киев не собирается оставлять «сограждан» в Крыму без поддержки.

Его пост в социальной сети приурочен к годовщине севастопольского митинга в поддержку евромайдана, который состоялся 26 февраля 2014 г.

По утверждению Порошенко, «весь цивилизованный мир знает: Крым - это Украина». Он обвинил Россию в «грубом нарушении прав человека» на полуострове и пообещал «продолжить борьбу».

Россия отвергает все обвинения со стороны Украины в «агрессии» и отмечает, что Крым является российской территорией и этот вопрос не обсуждается, напоминает «РИА Новости».