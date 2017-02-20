Пенс: США будут искать новые пути сотрудничества с Россией, но Крым не признают

Вице-президент США Майк Пенс заверил Украину в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Как передает АР со ссылкой на пресс-службу Пенса, он сказал это на встрече в Брюсселе с президентом Украины Петром Порошенко. Он заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают «оккупацию и попытку аннексии Крыма со стороны России» (цитата АР).

США готовы попытаться наладить сотрудничество с Россией, но продолжат ее критиковать тогда, когда это будет необходимо, цитирует Пенса «Интерфакс». Это он заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Вашингтон продолжит добиваться, чтобы «Россия несла ответственность», но и, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа, будет искать новые пути для сотрудничества с Москвой. Трамп считает, что такие пути можно найти, добавил Пенс.

Он также сообщил, что США будут продолжать поддерживать усилия Польши и Прибалтики по защите их суверенитета, цитирует ТАСС.