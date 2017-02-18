Москва разочарована заявлениями об ответственности России за конфликт в Донбассе

В Москве разочарованы заявлениями вице-президента США Майка Пенса об ответственности России за конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

«Разочаровала в этом смысле воспроизведенная в только что прозвучавшем выступлении Майкла Пенса позиция, согласно которой исключительную ответственность за выполнение минских соглашений по Украине продолжает нести Россия», – сказал Косачев.

По его мнению, такой подход США «позволяет Украине, киевским властям бесконечно саботировать минские соглашения, потому что для Киева, судя по всему, собственно урегулирование на юго-востоке вторично по отношению к желанию отомстить России и продолжать удерживать Россию под санкциями и в состоянии конфронтации с западным миром».

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу Майк Пенс заявил, что Вашингтон продолжит стремиться к тому, чтобы Москва в полной мере соблюдала минские договоренности.