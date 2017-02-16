Председатель Мюнхенской конференции раскритиковал Трампа за непредсказуемость

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа за непредсказуемость и грубость. Как сообщает Deutsche Welle, он сказал это в интервью Bild и посоветовал главе Белого дома ничего не писать самому в Twitter.

«Кто так грубо отзывается о СМИ, собственных спецслужбах и органах юстиции, как этот президент, тот наносит ущерб своей предсказуемости и своей команде», – считает Ишингер. По его оценке, после инаугурации Трампа во внешней политике США возникла «максимальная неопределенность», нет больше последовательной линии. Дипломат напомнил, что раньше Трамп, к примеру, говорил, что хочет построить совершенно новые отношения с Россией, а теперь требует, чтобы Россия вернула Крым. «Трамп должен выстроить собственный политический курс и следовать ему», – посоветовал Ишингер.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил, с одной стороны, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией, а с другой стороны, упрекал президента Барака Обаму за то, что тот позволил России вести ту политику, которую она вела последние годы. После избрания он говорил, что считает хорошие отношения с Москвой выгодным активом, но не уверен, что ему удастся их наладить. Избранные им кандидаты на должности в администрации в своих выступлениях говорили о России жестче, чем сам президент. 15 февраля Трамп написал в Twitter: «Россия ЗАБРАЛА Крым при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок с Россией?»

Ишингер также раскритиковал и способности членов команды Трампа. Высшей ценностью во внешней политике он назвал доверие и предсказуемость. «Если президент США окружает себя людьми, которые это укрепляют, то полдела уже сделано, – добавил он. – Если же окружаешь себя сотрудниками, чьи действия вызывают больше вопросов, чем ответов, то доверие и предсказуемость утрачиваются».