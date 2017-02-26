На Алтае приостановлены поиски упавшего в озеро вертолета Robinson

Поисковые работы на месте предполагаемого крушения вертолета Robinson в акватории Телецкого озера в Республике Алтай приостановлены на неопределенный срок, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

«Проведено заседание межведомственного оперативного штаба в н. п. Яйлю, на котором принято решение о подготовке материалов к приостановке проведения поисковых работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски не велись в воскресенье из-за шторма, в настоящее время ведется передислокация личного состава с мыса Кокши в село Яйлю для отправки в пункты постоянной дислокации.

К поискам от МЧС России было привлечено 40 человек, 13 единиц техники, три плавсредства.

Вертолет Robinson, на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных. К поискам вертолета привлекались подводные робототехнические комплексы. Было обнаружено тело одной из пассажирок - Елены Ракитской.