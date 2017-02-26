Госдеп возложил на ополченцев ответственность за инцидент с наблюдателями ОБСЕ в Донбассе

Госдепартамент США возложил на ополченцев, действующих на востоке Украины, ответственность за нападение на наблюдателей ОБСЕ.

«Мы осуждаем происшедшее в пятницу нападение на наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), а также захват объединенными пророссийскими сепаратистскими силами беспилотного летательного аппарата СММ», - говорится в заявлении представителя госдепартамента Марка Тонера, распространенном в воскресенье.

Как отмечается в заявлении, «важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе водоочистительную станцию в Донецке».