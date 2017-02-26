Новый руководитель нацкомитета демократов пригрозил превратить партию в кошмар для Трампа

Единство - это сила демократов США и худший кошмар для республиканской администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал в эфире телекомпании CNN бывший министр труда Том Перес, избранный в субботу новым председателем национального комитета Демократической партии (НКДП).

«Наше единство как партии явится нашей самой сильной стороной. И самым страшным кошмаром для него (Трампа)», - утверждал Перес.

Он признает, однако, что такой сплоченности в партии пока нет. «Мы несем потери от кризиса доверия, кризиса актуальности», - подчеркнул Перес, выступая в субботу перед однопартийцами. Он обещал вести решительную борьбу с политикой президента Трампа, а также изменить внутреннюю культуру Демократической партии, сделав акцент на деятельности ее низовых организаций.

Президент США на своей странице в Twitter ранее выразил мнение, что борьба за пост председателя НКДП была несправедливой. «Борьба за место председателя НКДП, безусловно, была нечестной. У парня, которого поддерживал Берни (Сандерс ), как и у самого Берни, не было ни единого шанса. Клинтон захотела Переса!» - написал президент.