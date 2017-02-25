Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг. «Может быть, миллионы людей, которые голосовали за то, чтобы сделать Америку снова великой, должны устроить собственную акцию. Она бы стала самой большой из всех!» – написал Трамп в Twitter.

«Сделать Америку снова великой» (Make America great again) – предвыборный слоган Трампа.

Напомним, в конце января более 1 млн человек вышли на улицы США, чтобы выразить протест Трампу. Митинг получил название «Марш женщин» и превратился в масштабные протесты по всему миру.