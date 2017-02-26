Телефоны сотрудников Белого дома проверяют из-за утечек в прессу – СМИ

У сотрудников аппарата Белого дома проверяют телефоны с целью не допустить утечек важной информации в прессу. Эту идею предложил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщила в воскресенье, 26 февраля, американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их информации, Спайсер на этой неделе созвал сотрудников аппарата Белого дома, отвечающих за общение со СМИ, и выразил им свое разочарование в связи с постоянными утечками в прессу информации о действиях администрации США. Он попросил всех предоставить телефоны для служебной проверки, чтобы подтвердить, что «им нечего скрывать». Действия Спайсера были согласованы с юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном, который направил ему своих помощников для оказания помощи в этом процессе, отмечает ТАСС.

Спайсер напомнил подчиненным, что, согласно американскому законодательству, сотрудникам администрации запрещено пользоваться приложениями для шифрования и автоматического удаления отправленных сообщений, и пригрозил принять более жесткие меры в случае повторных утечек, подчеркивает «РИА Новости».