Чемезов сообщил о росте продаж российского оружия на фоне операции в Сирии

Военная операция России в Сирии привела к росту продаж российского оружия, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодняшние военные действия против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России), которые осуществляет Россия, показали наши возможности, возможности нашей техники», - сказал Чемезов в интервью изданию «Defense News».

«Вот эти военные действия - они, конечно, позитивно сказались - бесплатная реклама - они позитивно сказались на продажах», - сказал глава «Ростеха».

«Хотя бронетехника наша там не участвует, но авиация, наши корабли проявили себя очень хорошо, наша ракетная техника», - отметил он.