Избирательный штаб Путина будет опираться на госкорпорации – «Коммерсантъ»

Неформальный избирательный штаб Владимира Путина для участия в президентской кампании 2018 г. начнет работу уже в марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко заявил изданию, что определенные законом сроки начала работы штаба «всем известны».

Принципиальным новшеством новой кампании может стать отказ от мобилизационного ресурса «Единой России» (ЕР) и обращение к возможностям госкомпаний. Собеседники издания уверены, что в 2018 г. ресурсов ЕР будет недостаточно. В качестве одной из главных задач на президентских выборах Кремль ставит рекордную явку, а на думских выборах 2016 г. она составила лишь 47,8%.

Ресурсы госкорпораций осенью 2016 г. не были задействованы в полную силу, отмечает издание. Например, в опорных для «Росатома» ЗАТО на думских выборах партия власти не дотянула до среднероссийского показателя в 54,2%. Отчасти это было связано с тем, что взаимодействие с предприятиями шло опосредованно. «На думских выборах дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%», – уверен собеседник издания.

В числе корпораций, которые могут быть задействованы в предстоящих выборах, называются, в частности ,«Газпром», контролирующий телеканалы НТВ, ТНТ, НТВ+, а также 5 радиостанций, «Роснефть», «Росатом». При этом официально стать спонсорами кампании компании с госучастием более 50% не смогут.

Корпорации уже сейчас привлечены к предвыборной подготовке. По словам собеседников «Ведомостей», Кремль начал ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики в поисках событий, которые могут негативно отразиться на общественно-политических настроениях в регионах. Крупному бизнесу предстоит отчитываться перед кураторами каждый месяц.