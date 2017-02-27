Кремль начал мониторинг экономических событий, способных повлиять на настроения на местах

Администрация президента начинает ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах, рассказали «Ведомостям» собеседники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и подтвердили два федеральных чиновника. Срок мониторинга – до мая 2018 г. Заодно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», – рассказывает федеральный чиновник, читавший письмо. Такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и др., знает собеседник, близкий к Белому дому. Каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании обязаны проанализировать каждый «риск» по ряду критериев: источник его проявления (событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта), дата и оценка вероятности возможного наступления «риска», его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Все в русле обычного обмена информацией, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это подготовка к президентским выборам, уверен сотрудник компании – адресата письма. О позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных – чтобы заранее понимать, как сгладить ситуацию, объясняет он. Первым распоряжение начало выполнять Минэнерго, Минпромторг и Минтранс тоже составляют списки предприятий, знает собеседник.

В случае с Минэнерго речь идет порядка о 40 компаниях: «Мечел», «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром», «Новатэк», «Энел Россия», «Росэнергоатом», «Иркутскэнерго», «Русгидро» и др., добавляет близкий к правительству собеседник. Сотрудники двух перечисленных компаний подтвердили получение запросов, ответы уже готовятся.

Представители РЖД, «Газпром нефти», «Сибура», Минтранса от комментариев отказались, «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть» не ответили на запросы. Представитель Минэнерго не сказал, отправляло ли министерство запросы в компании, отметив, что «совещания с представителями компаний на тему значимых событий в ТЭКе – часть системной работы, которую проводит министерство».

Традиционно в конце года или начале следующего власти опрашивают все крупные предприятия о планируемых значимых событиях, которые могут произойти в течение года, – это нужно для формирования графика поездок первых лиц, говорит человек, близкий к крупному автопроизводителю. Письмо о ежемесячном отчете его предприятие на момент написания статьи не получало, но логика в желании вести более тщательный мониторинг есть, ведь 2017 год – предвыборный, замечает собеседник.

Подобные запросы приходят каждый год, «Газпром» всегда координирует проведение мероприятий, имеющих общественных резонанс, с правительством и региональными властями, говорится в ответе на запрос «Ведомостей»: «В нашем случае это, как правило, запуск в эксплуатацию промышленных и социальных объектов, подписание значимых соглашений с партнерами, выступления на крупных конференциях и форумах». В предыдущие годы такой веерной рассылки не было, возражает близкий к Кремлю собеседник.

Чтобы событие оказывало влияние на предвыборные рейтинги, оно должно носить масштабный и продолжительный характер и быть приближенным к реальной жизни избирателей, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. В первую очередь это рост цен и состояние рынка труда, отмечает он. Начало жесткой конфронтации с Западом в 2014 г. привело к сплочению элит и основных масс населения, спустя три года это единство несколько пошло на спад, но на докризисный уровень не вернулось, говорит социолог. При этом рейтинг Владимира Путина сохраняется на прежнем высоком уровне, а снижаться начинает доверие к другим институтам власти.

Администрация президента внимательно мониторит ситуацию в регионах на предмет наличия там политических рисков, говорит политолог Аббас Галлямов. Источников информации, по его словам, множество: от докладов спецслужб, социологических исследований и справок из профильных министерств (например, о предстоящих массовых сокращениях или невыплате зарплат) до публикаций местных СМИ и социальных сетей. Даже крупные автомобильные аварии, если они могут стать причиной всплеска недовольства, попадают в эти мониторинги. «Все это обсуждается на совещаниях у главы администрации, где присутствуют и представители внутриполитического блока. Следят за ситуацией и полпредства. При этом, конечно, есть понимание, что не всегда ухудшение экономической ситуации ведет к росту протестных настроений, и не всегда решение экономических проблем эти настроения снижает», – сказал Галлямов.

В подготовке статьи участвовали Галина Старинская, Александра Терентьева, Алена Махнева, Владимир Штанов, Алексей Никольский, Анна Зиброва