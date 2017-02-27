Черногория намерена обвинить россиянина в попытке госпереворота в стране – Times

Черногория намерена обвинить россиянина Эдуарда Шишмакова в причастности к попытке госпереворота в стране 16 октября, пишет Times.

По данным издания, Шишмакову 46 лет, он капитан Военно-морского флота и «был разоблачен как агент ГРУ». Он обвиняется в организации сети, участие в которой приняли бывшие силовики и вооруженные лица из Черногории и Сербии, вовлеченные в подготовку к перевороту, который должен был состояться в октябре, сообщил специальный прокурор Черногории Миливое Катнич.

По словам Катнича, у него есть доказательства, что за заговором стоят «власти Российской Федерации». Единственным мотивом Шишмакова было «предотвратить вступление Черногории в НАТО», заявил он. Катнич также поблагодарил Великобританию и США за помощь в расследовании.

Также Черногория объявила в розыск через Интерпол другого россиянина, агента ГРУ Владимира Попова, пишет The Telegraph.

Ранее прокурор заявлял, что к попытке госпереворота и попытке убить премьер-министра Мило Джукановича 16 октября причастна группа «российских националистов», однако подчеркивал, что у следствия нет доказательств причастности российского государства к заговору. Сообщалось о задержании по этому делу 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск.

Как сообщала газета Vijesti, Попов и Шишмаков, который использовал фамилию Широков, 26 сентября встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории.

Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова назвал заявления Катнича абсурдными и безответственными и отверг вмешательство во внутренние дела Черногории.