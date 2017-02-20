Песков и Лавров прокомментировали заявления о причастности России к подготовке переворота в Черногории

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков считает безответственным заявление прокурора Черногории Миливойе Катнича о причастности российских госструктур к подготовке переворота в этой стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление голословным. Катнич в воскресенье заявил, что раньше у следствия были доказательства, что в заговоре участвовали структуры российских националистов, но теперь же и есть доказательства вовлеченности и российских органов государственной власти. Он потребовал, чтобы Россия провела свое расследование и возбудила уголовное дело на основании имеющихся документов.

Песков выразил сожаление, что такие обвинения выдвигают официальные представители Черногории, передает ТАСС. «Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно».

Также он назвал эти обвинения абсурдными: «Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем мы их опровергаем».

«Со всей ответственностью заявляем, что не может быть и речи о причастности официальной Москвы, официальной России к каким-либо внутренним событиям в Черногории», – цитирует «Интерфакс» представителя Кремля. Он добавил, что «Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которыми Россию связывают добрые отношения».

«Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое», – заявил в свою очередь Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС. В этот же ряд он поставил новости о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами. Фактов в связи с этими обвинениями предъявлено не было, отметил он. Министр посоветовал не валить с больной головы на здоровую, а искать истину. «А истина познается не на газетных страницах, когда нужно обеспечить громкие заголовки, а в спокойном разговоре, – объяснил он. – Если есть вопросы, давайте их рассматривать».