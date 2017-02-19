The Telegraph обвинила Россию в организации переворота в Черногории

Россия с целью убийства премьер-министра Черногории и свержения правительства в прошлом году пыталась организовать госпереворот в стране, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. По их данным, для этого в Черногорию были направлены российские разведчики.

Напомним, накануне парламентских выборов 16 октября 2016 г. в Черногории были арестованы 14 сербов, которые якобы готовили переворот. Власти Черногории утверждают, что за этим стояли «русские националисты».

По мнению The Sunday Telegraph, Россия таким образом хотела саботировать вступление Черногории в НАТО.

Газета отмечает, что заговор был раскрыт лишь за несколько часов до его реализации. Один из собеседников издания утверждает, что британские и американские спецслужбы собрали доказательства причастности властей России к попытке переворота.