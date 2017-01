В планировании убийства экс-премьера Черногории Джукановича обвиняется гражданин России

Гражданин России Эдуард Широков обвиняется в Черногории в планировании убийства экс-премьер-министра Мило Джукановича «путем подстрекательства». Как передает ТАСС, это сообщил специальный прокурор Велько Ратович в интервью телерадиокомпании RTCG. «В этом подозревается только Широков, речь идет о деянии путем подстрекательства. Кроме этого он обвиняется в создании преступной организации и попытке терроризма. Если Россия не выдаст своих граждан, то мы будем судить [россиян] в их отсутствие», – заявил прокурор.

В международный розыск Спецпрокуратура Черногории объявила двух граждан России и трех граждан Сербии. Россияне – Эдуард Владимирович Широков и Владимир Николаевич Попов, сообщали ранее газеты Pobjeda и Vijesti. «Управление Специальной прокуратуры информирует общественность о том, что в связи с уголовными преступлениями – созданием преступной организации и терроризмом – выданы ордера на арест в отношении двух российских и трех сербских граждан», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

6 ноября прокуратура Черногории заявила о причастности к попытке госпереворота в стране 16 октября группы «российских националистов» и об их плане убить премьер-министра. «Организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует убрать силой», – сказал тогда спецпрокурор Миливое Катнич. По его словам, российские националисты рассчитывали, что после убийства премьера оппозиция сможет взять под контроль парламент. Какой именно партии они помогали, он не уточнил. Группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России. Катнич добавил, что у следствия нет доказательств причастности российского государства к этому заговору. Сообщалось о задержании по этому делу 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск.

По данным Vijesti, Попов и Широков 26 сентября встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории. Также они якобы поручили ему найти в Сербии как можно больше людей для участия в заговоре и что командовать ими должен был бывший командующий сербской жандармерией Дикич. Ранее про показания Синджелича писал «Коммерсантъ». Также Синджеличу было поручено закупить оружие и униформу для заговорщиков, и для этого он получил не менее 200 000 евро, утверждает следствие.

The Guardian ранее сообщала, что по этому же делу в Сербии были арестованы несколько граждан России, подозреваемых в управлении операцией. При них нашли 120 000 евро, форму спецназа и средства радиоперехвата, цитировало издание сербскую газету Danas. Дипломатические источники рассказали The Guardian, что Белград незаметно депортировал россиян после визита экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева в столицу Сербии 26 октября. Источник, близкий к правительству страны, рассказал газете, что Патрушев якобы извинился за «действия независимой группировки, не санкционированные Кремлем». Премьер Сербии Александр Вучич отказался комментировать сообщения о депортации, а Россия в лице пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отрицала «возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий». За эту публикацию The Guardian была удостоена звания «врунов дня» от представителя МИД России Марии Захаровой. Публикацию она назвала «классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации».