Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима с Грузией. Об этом говорится в сообщении совета.

В ближайшее время должно произойти подписание Советом ЕС и Европарламентом соответствующего постановления. «Текст данного постановления будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней одновременно с новым механизмом приостановки безвизового режима», - уточняется в сообщении.

Постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, приезжающих в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней, было принято 27 февраля.

В документе отмечается, что введение безвизового режима между Грузией, Великобританией и Ирландией не произойдет в рамках данного постановления, так как вопрос визового режима власти данных стран рассматривают в соответствии с национальным законодательством. Гражданам Грузии, планирующим приехать в Великобританию и Ирландию, необходимо будет запрашивать визы для въезда в эти страны отдельно.