Трамп предложил увеличить военный бюджет США на $54 млрд

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить военный бюджет своей страны в 2018 г. на $54 млрд, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. Таким образом он сможет выполнить предвыборные обещания по масштабному реформированию обороны страны.

Проект финансового документа предполагает также снижение расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.

При этом Трамп не стал урезать финансирование программ медицинской помощи и социального обеспечения в самих США, несмотря на то что Республиканская партия настаивает на сокращении объема выделяемых на эти направления средств.

Предполагается, что во вторник Трамп представит свои предложения в конгрессе. При этом окончательные решения по госбюджету принимают конгрессмены, а предложения Белого дома являются только первым шагом в долгом процессе.

США обладают самым большим военным бюджетом в мире, отмечает «Интерфакс». В 2017 финансовом году Пентагон получил $611 млрд, согласно законопроекту об оборонной политике, подписанному предшественником Трампа на посту президента США Бараком Обамой. Из них $3,4 млрд были направлены на «сдерживание России».