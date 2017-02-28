СБУ допросила Савченко после поездки на Донбасс

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была допрошена следователями Службы безопасности Украины (СБУ) по возвращении из самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в эфире «5 канала» советник председателя СБУ Юрий Тандит. По его словам, Савченко допрашивалась в рамках уголовного дела по статье «терроризм», не уточнив ее статус.

Тандит заявил, что Савченко находится под влиянием спецслужб России. Он подчеркнул, что у депутата не было полномочий «вести переговоры с террористами» от имени Киева. «Она делает очень много пиара. К сожалению, ею манипулируют со стороны российских спецслужб. Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как ее поднимали. Фактически, это удар по нам всем», - сказал советник председателя ГПУ.

Савченко посетила Донецк в сопровождении руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По итогам визита она подготовила список для обмена военнопленными.