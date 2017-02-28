«Левада»: Доля россиян, готовых поддержать Навального на выборах, снизилась до 10%

Доля россиян, готовых поддержать Алексея Навального на президентских выборах, снизилась до 10% по сравнению с 33% в 2011 г., сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». Не собираются голосовать за Навального 83% опрошенных.

О том, кто такой Алексей Навальный, знают 47% опрошенных (54% в октябре 2013 г. и 6% в апреле 2011 г.), 53% неизвестно это имя, следует из опроса.

Уважение к Навальному испытывают 3% респондентов (6% в 2013 г.), сочувствие – 4% (ранее – 7%). «Не могут сказать о нем ничего плохого» 9% россиян (ранее – 17%). При этом 35% россиян относятся к Навальному нейтрально, безразлично (43% в 2013 г.). Ничего хорошего о нем не могут сказать 23% россиян (12% в 2013 г.). У каждого десятого он вызывает раздражение (10% сейчас и 5% в 2013 г.) и неприязнь (10% и 3% – ранее).

«Внимание к политику было велико после выборов мэра Москвы», – пояснил «Коммерсанту» заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Он считает, что в целом «отношение к оппозиции изменилось из-за событий на Украине, которые отпугнули людей».

Опрос был проведен 17–20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.