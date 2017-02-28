Очередная колонна МЧС повезла в Донецк и Луганск детское питание

28 февраля утром МЧС России отправило в Донбасс очередную, 61-ю колонну грузовиков с гуманитарной помощью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, 25 машин выехали из Донского спасательного центра МЧС в пос. Ковалевка Ростовской области, они везут в Донецк и Луганск около 300 т гуманитарной помощи. По словам представителя министерства, это в основном детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

Колонна разделится на две части, они пересекут границу через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Это вторая с начала года гуманитарная колонна МЧС, которая идет в Донбасс. В первой колонне было 26 машин, она была отправлена в Донецк и Луганск 21 февраля. Отправка очередных партий гуманитарной помощи на восток Украины запланирована на 16 и 23 марта.