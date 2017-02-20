МЧС отправит в Донецк и Луганск первую с начала года гуманитарную автоколонну

МЧС России завершило формирование колонны грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, она станет первой с начала 2017 г. и 60-й с августа 2014 г. На восток Украины она выдвинется 21 февраля. В ней будет 26 автомобилей. Они должны доставить в Донецкую и Луганскую области более 300 т грузов, в основном это детские продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Следующая колонна МЧС отправится на восток Украины 28 февраля, затем запланированы их отправки 16 и 23 марта.

МЧС отправляет в Донецк и Луганск грузовики с гуманитарной помощью уже третий год. По официальным данным, туда доставляют продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, детское питание, учебную литературу и школьные принадлежности, стройматериалы и посевные материалы.