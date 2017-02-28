Верховный суд потребовал пересмотра дела воспитательницы Чудновец

Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы садика Евгении Чудновец, осужденной за распространение детской порнографии. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ВС, суд «счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда». Отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления потребовал замгенпрокурора Леонид Коржинек.

Чудновец получила пять месяцев колонии за репост в соцсети ролика с издевательствами над ребенком в лагере отдыха. Следствие и суд сочли это демонстрацией порнографии, сама воспитательница говорила, что хотела привлечь внимание к такому вопиющему случаю издевательства над детьми. Просить о помиловании она отказывалась, так как не считала себя виновной и рассчитывала на оправдание в суде, говорил ранее ее адвокат Алексей Бушмаков.

Кассационная жалоба на приговор ранее подана в в президиум Курганского областного суда, а затем передана в Верховный суд России. 7 февраля адвокат Бушмаков сообщил, что прокуратура Курганской области просит пересмотреть приговор Чудновец.