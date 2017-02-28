В Госдуме предложили отмечать День защитника Отечества в августе

В Госдуме предлагают перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на конец августа, в частности на 29 августа. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовил депутат Иван Сухарев. Об этом сообщает во вторник, 28 февраля, Russia Today.

Сухарев пояснил, что в дореволюционной России именно 29 августа праздновали День памяти русского воинства, который был установлен в 1769 г.

«Нынешний праздник (День защитника Отечества) достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что перенос праздника предоставит россиянам дополнительный выходной летом.

Праздник День защитника Отечества был установлен 27 января 1922 г. Он связан с первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 г. После распада СССР праздник отмечается в ряде стран СНГ.