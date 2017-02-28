К координатору Gulagu.net Елене Абдуллаевой пришли с обысками – правозащитник

В квартире экс-члена ОНК Москвы и координатора Gulagu.net Елены Абдуллаевой проходят обыски, сообщил основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин. «Это уже второй по счету обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру еще одного экс-члена ОНК Москвы - Зои Световой. Все часы обыска у Световой Лена писала слова в ее поддержку, куда-то звонила, что-то старалась предпринять, чтобы помочь», – написал он в Facebook. Осечкин добавил, что ему на почту пришла повестка с требованием явиться на допрос в СКР.

Обыски у правозащитницы и журналиста Зои Световой прошли в рамках дела ЮКОСа, сообщили в СКР. Следователи проверяли сведения, что у правозащитницы хранились документы об обстоятельствах перевода в Россию и расходовании денег, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками. «Обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой», – отметили в ведомстве.