Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о санкциях по Сирии

Россия во вторник, 28 февраля, воспользовалась правом вето в Совбезе ООН, блокировав резолюцию о санкциях в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия.

Документ поддержали 9 членов СБ ООН. Трое проголосовали против, включая Россию и Китай, трое - воздержались, отмечает «Интерфакс».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет поддерживать санкции в отношении сирийского руководства. По его словам, ограничительные меры подорвали бы переговорный процесс по урегулированию в Сирии.

Проект резолюции был подготовлен в конце декабря прошлого года Великобританией и Францией. Согласно документу санкции должны быть введены в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, которые, вероятно, связаны с химическими атаками.

Предполагаемые санкции предусматривают, прежде всего, замораживание денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов; недопущение въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств - членов ООН; запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.