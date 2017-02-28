Адвокат заявил о нарушениях при обыске у правозащитницы Световой

Обыск в квартире правозащитницы и журналиста Зои Световой происходил с серьезными нарушениями, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из ее адвокатов – Сергея Бадамшина.

«Обыск завершился. Изъята часть электронных носителей, ноутбуки, флешки, некоторое количество документов, но все это не имеет никакого отношения к тому делу, о котором говорит Следственный комитет», - пояснил он, отметив, что он и его коллеги, присутствовавшие при обыске, внесли замечания на составленный по его итогам протокол.

«Налицо целый ряд существенных процессуальных нарушений, которые будут отражены в жалобе на действия правоохранительных органов, если будет принято решение о том, чтобы обратиться в суд», - добавил Бадамшин. По его словам, решение об обжаловании действий сотрудников правоохранительных органов еще не принято.

Обыск в квартире Световой начался около 11 часов утра.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее заявляла, что следственные действия в квартире Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью, проводились в рамках уголовного дела о хищении активов компании «ЮКОС».