Вашингтон отрицает подготовку встречи Трампа с Путиным – WSJ

В Белом доме не подтверждают подготовку встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской администрации.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о начале подготовки встречи лидеров двух стран. «Хочу сразу сказать, что понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной», - отметил он.

Итогом первого телефонного разговора Путина и Трампа 28 января стала договоренность поучить своим администрациям «проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи».

В начале февраля Путин заявлял, что готов встретиться с Трампом в столице Словении Любляне. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин. В середине февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча в любом случае состоится на саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля.