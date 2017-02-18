Директор ФБР обсудил с сенаторами вмешательство России в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обсудил с членами сенатского комитета по разведке предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, сообщает телеканал CNN.

Закрытое заседание с сенаторами, в числе которых есть представители и республиканской, и демократической партий, состоялось в пятницу 17 февраля. О чем говорилось на заседании, официально не сообщалось. Позже республиканец Марко Рубио, присутствовавший на встрече, написал на своей странице в Twitter, что он участвует в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве России и лично президента Владимира Путина в процесс выборов.

Напомним, разведслужбы США полагают, что российские хакеры по распоряжению Кремля вмешивались в процесс выборов американского президента якобы с целью поддержать Дональда Трампа.