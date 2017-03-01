Европарламент и Совет ЕС неформально согласовали отмену виз для граждан Украины

Представители Европарламента и Совета Евросоюза пока неофициально согласовали введение безвизового режима для граждан Украины. Это следует из пресс-релиза на сайте Европарламента. Все договоренности вступят в силу после того, как их одобрит комитет гражданских свобод Европарламента, затем за них проголосует сам Европарламент, а потом формально утвердит Совет министров ЕС.

Тогда граждане Украины смогут въезжать в ЕС без виз на срок до 90 дней в пределах 180-дневного периода, если речь идет о деловой поездке, туризме или поездке по семейным обстоятельствам. Въезжающим необходимо будет иметь биометрические загранпаспорта.

27 февраля Совет ЕС одобрил либерализацию визового режима с Грузией.