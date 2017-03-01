Кандидат в директоры нацразведки США назвал Россию среди главных угроз Америке

Кандидат Дональда Трампа на должность директора национальной разведки США (DNI) Дэн Коутс поддержал желание конгресса расследовать возможное вмешательство России в президентские выборы в США, призвал сделать это очень тщательно и пообещал снабжать конгрессменов любой нужной им информацией. Как сообщает The Washington Times, он заявил это комитету Сената по разведке, который рассматривает его кандидатуру. Он также назвал «агрессивную Россию» одной из основных угроз США наряду с КНДР и Китаем.

Коутсу 73 года, он был сенатором-республиканцем и сам входил в комитет по разведке до ухода в отставку в прошлом году. Пост, на который его хочет назначить президент, предполагает координацию всех спецслужб США, национальная разведка была создана после терактов 11 сентября. С середины 2010 г. до последнего времени директором DNI был Джон Клэппер.

Говоря о заявлениях о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию в США, Коутс сказал, что считает, «что это необходимо расследовать и на это как-то отреагировать», цитирует Reuters. Он добавил, что активность России на международной арене вызывает у него серьезную озабоченность и что это следует воспринимать «с широко открытыми глазами и здоровым скептицизмом».

Также Коутс поддержал деятельность Агентства национальной безопасности (АНБ, NSA) по тотальной слежке за контактами граждан и сбору электронной информации и сдержанно отозвался о проблеме применения пыток при следствии.