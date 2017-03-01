«Коммерсантъ» узнал о нарушениях в решении диссовета истфака по диссертации Мединского

Один из инициаторов проверки докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского Иван Бабицкий официально сообщил Высшей аттестационной комиссии о многочисленных нарушениях на заседании диссовета истфака МГУ, который 7 февраля не нашел оснований для пересмотра этой работы. Об этой жалобе сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Бабицкого руководителю экспертного совета ВАК по истории Павлу Уварову. Профессор истфака МГУ Сергей Мироненко подтвердил изданию многочисленные нарушения на заседании.

Бабицкий считает, что по закону диссовет не имеет права отказываться от рассмотрения дела. Кроме того, по его мнению, на заседании была нарушена процедура, по которой совет должен создать комиссию, назначить дату заседания, за 15 дней пригласить на него заявителей и автора диссертации. Также он отметил, что заседание должно было быть открытым для всех желающих. «Ничего этого сделано не было», - утверждает он.

По словам Мироненко, на заседание диссовета пришел декан истфака Иван Тучков и попросил всех, кто не входит совет, выйти, при том что сам он не является членом совета. Далее декан сообщил, что ВАК по ошибке вместо диссовета истфака под номером 501.001.72 направила диссертацию министра в диссовет 501.001.02 — на факультет государственного управления МГУ. Ректорат, с его слов, решил переслать часть документов на истфак для ознакомления, но саму диссертацию не прислал.

После этого декан и председатель диссовета предложили поддержать резолюцию c отказом от «дальнейшего рассмотрения материалов», рассказал Мироненко. Часть членов совета хотели потребовать от ВАК полного текста диссертации и рассмотреть его по всем правилам, но большинство согласились с деканом. Предложенную резолюцию поддержали 12 человек, шесть проголосовали против, один воздержался.

Мироненко отмечает, что по правилам экспертный совет ВАК должен опять отправить диссертацию на истфак. Руководитель совета Уваров сказал, что обращения Бабицкого пока не получил. «То, что на факультет отвезли и материалы, и диссертацию, - это факт. А уж как она потом двигалась по коридорам, кто ее все-таки увидел, мне неизвестно», - отметил он, допустив возможность, что номер диссовета был указан с ошибкой.

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева предположила, что у Бабицкого много свободного времени на «участие в митингах и составление кляуз». «Любое упоминание фамилии Бабицкого рядом с фамилией министра культуры гарантирует первому попадание в топ “Яндекса”, что явно нравится безработному филологу», - полагает она.