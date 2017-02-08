В МГУ не захотели проверять диссертацию Владимира Мединского на «ненаучность»

Владимиру Мединскому не придется отстаивать свою правоту в открытом научном споре
Евгений Разумный / Ведомости
Диссертационный совет по истории на базе истфака МГУ во вторник отказался рассматривать претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. «Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет <...> не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», – сказал «Интерфаксу» декан истфака Иван Тучков после заседания диссовета. Ранее во вторник ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что сомневается, что совет будет рассматривать диссертацию по существу.