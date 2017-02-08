Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Спорить не о чем

В МГУ не захотели проверять диссертацию Владимира Мединского на «ненаучность»

Оппоненты министра культуры надеются, что это решение не окончательное

Елена Мухаметшина

/ Ведомости