Демократия
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Спорить не о чем

В МГУ не захотели проверять диссертацию Владимира Мединского на «ненаучность»

Оппоненты министра культуры надеются, что это решение не окончательное
Владимиру Мединскому не придется отстаивать свою правоту в открытом научном споре
Владимиру Мединскому не придется отстаивать свою правоту в открытом научном споре
Евгений Разумный / Ведомости

Диссертационный совет по истории на базе истфака МГУ во вторник отказался рассматривать претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. «Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет <...> не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», – сказал «Интерфаксу» декан истфака Иван Тучков после заседания диссовета. Ранее во вторник ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что сомневается, что совет будет рассматривать диссертацию по существу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике