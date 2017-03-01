В Москве НИИ рыбного хозяйства оспорит решение о передаче своего здания в собственность РПЦ

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Росимущество и Росрыболовство направили кассационные жалобы на решение суда о передаче всего помещения здания института в центре Москвы в безвозмездное пользование Патриаршего подворья Алексеевского монастыря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВНИРО.

«Данное здание строилось в 30-е годы ХХ века специально для ВНИРО (здание строилось на пустыре, на котором оставались прочный фундамент и небольшая часть кирпичной кладки, их не тронули), имеет соответствующую планировку, и на протяжении всех прошедших лет в нем находились исключительно подразделения института», - уточнили в пресс-службе.

ВНИРО - это головной институт российской рыбохозяйственной отрасли. В здании находятся современные лаборатории с уникальным оборудованием. В институте расположен уникальный аквакультурный комплекс осетровых видов рыб, тут созданалаборатория молекулярной генетики с дорогостоящим оборудованием.

В 1962 г. на месте, где на данный момент находится здание ВНИРО, был построен собор Воздвижения Честного Креста Господня. В советские годы собор превратили в гражданское сооружение.