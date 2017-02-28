РПЦ просит вернуть ей здание московского НИИ, на месте которого раньше был храм

Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря просит вернуть Русской православной церкви (РПЦ) здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), перестроенное в конце прошлого века из храма Воздвижения Честного Креста Господня. Об этом говорится в заявлении настоятельницы обители, руководителя юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги).

Здание института является уникальным, так как оно было построено на месте остатков разрушенного храма.

«Использование здания в целях, отличных от целей его создания, либо произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения" в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», — отмечается в документе.

Настоятельница Алексеевского монастыря также уточнила, что РПЦ обращается из-за разорения институтом усыпальницы игумений обители. Останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.