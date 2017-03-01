ФАНО отмежевалось от спора РПЦ с учеными за здание НИИ рыбного хозяйства

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), здание которого РПЦ попросила суд вернуть патриаршему подворью Алексеевского монастыря, не является подведомственным учреждением Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе агентства. В ведении какой организации находится институт, там не уточнили.

28 февраля «Новая газета» сообщила, что Церковь требует вернуть ей как здание религиозного назначения строение, возведенное 80 лет назад специально для института и оснащенное дорогостоящим и высокочувствительным оборудованием. Сотрудники института говорят, что здание было построено с нуля, а от бывшего на его месте собора остался только фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже. РПЦ, однако, называет эти помещения не иначе, как «зданием Церкви».

Как объяснила «Интерфаксу» руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), здание ВНИИРО на Верхней Красносельской улице было перестроено из Крестовоздвиженской церкви и является примером храма, полностью скрытого в объеме административного сооружения и принадлежавшего Алексеевскому женскому монастырю. В суд было решено обратиться из-за «разорения институтом усыпальницы игумений монастыря». «Останки игумений, покоившихся в усыпальнице храма, несколько лет назад были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов», - сообщила игумения.

По словам Чернеги, Церковь обжаловала решение Росимущества об отказе передать подворью спорные площади, мотивированном тем, что объект представляет собой «современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки». Суды первой и второй инстанции удовлетворили заявление подворья, признав решение Росимущества незаконным, и обязали это ведомство «передать все помещения спорного здания в безвозмездное пользование подворья в соответствии с положениями федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", сообщила глава юридической службы патриархии. Она подчеркнула, что передаче подлежат все спорные помещения, поскольку "отделить помещения Церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно". По ее информации, в оперативном управлении ВНИИРО имеется другое здание, достаточное для осуществления его уставной деятельности (Ижорская улица, 7). "РИА Новости" игумения заявила, что в случае передачи здания РПЦ его сносить не будут.