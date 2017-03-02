Глава управы Перово задержан при получении «отката» в 1 млн рублей - СМИ

Глава управы столичного района Перово Александр Довгопол задержан 1 марта на 48 часов по подозрению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Сегодня при получении крупной суммы денег в качестве «отката» Довгопол был задержан. Возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Довгопол подозревается в невыполнении договора об оказании информационных услуг, который был заключен в конце 2016 г. Высокопоставленный источник «Ленты.ру» в правохранительных органах подтвердил его задержание. Собеседник издания поясняет, что в «фактически услуги предоставлены не были, но Довгопол подписал акты приема-сдачи работ, и деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы. В среду вечером при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме более 1 млн руб. глава управы был задержан с поличным», — рассказал собеседник.