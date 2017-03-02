Лидер демократов в палате представителей потребовала отставки министра юстиции США

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала отставки министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Как пишет Politico, она обвинила его во вранье под присягой, после того как The Washington Post сообщила, что на слушаниях по утверждению его кандидатуры в конгрессе он утаил информацию о контактах с послом России Сергеем Кисляком.

«Генпрокурор обязан подать в отставку, – говорится в заявлении Пелоси. – И необходимо инициировать независимое, двухпартийное расследование политических, личных и финансовых связей Трампа с русскими».

К отставке Сешнса призвали также член палаты представителей демократ Элайджа Каммингс и сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

«В его ответе не было попытки обмана», – заявила WP пресс-секретарь Сешнса Сара Исгур Флорес. Источники газеты говорят, что кандидат в министры не думал, что беседы с представителями России имеют какое-то значение и их нужно было вспомнить, отвечая на вопросы конгрессменов, и вообще он не помнит подробности, что именно он обсуждал с Кисляком.