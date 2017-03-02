Российская дипмиссия не комментирует статью о встречах посла с будущим генпрокурором США

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать сообщение The Washington Post о том, что нынешний министр юстиции и генпрокурор в администрации Трампа Джефф Сешнс в прошлом году дважды встречался с послом Сергеем Кисляком. «Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин.

По версии The Washington Post, Сешнс встречался с послом, когда был сенатором, но он не упоминал эти встречи, когда его утверждение министром обсуждалось в конгрессе.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не сообщил команде Трампа и, в частности, вице-президенту Майку Пенсу о телефонных беседах с Кисляком и их содержании.