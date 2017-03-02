Министр юстиции США скрыл от сенаторов контакты с российским послом – WP

Глава Минюста Джефф Сешнс в ходе сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры скрыл от парламентариев, что дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников министерства. Хотя ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, Сешнс не счел нужным рассказать о своих встречах с российским дипломатом.

Обе встречи относятся к периоду, когда Сешнс сам был сенатором. Первая состоялась в июле 2016 г., вторая - в сентябре 2016 г., в его офисе куда Кисляк прибыл для «частной беседы». Это произошло на пике скандала с обвинениями России в кибератаках и намерении повлиять на результаты президентских выборов в США.

Минюст США заявил, что в 2016 г. у Сешнса состоялось два разговора с Кисляком, передает Associated Press. «В первом случае он провел встречу в офисе в качестве члена сенатского комитета по вооружённым силам. Второй контакт состоялся в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда «Наследие»», - говорится в сообщении.

В начале 2017 г. из-за неполной информации о содержании телефонных бесед с Кисляком вынужден был подать в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.