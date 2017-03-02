На базе Музея Андрея Рублева в Андрониковом монастыре РПЦ может создать древлехранилище

В здании в Андрониковом монастыре, где сейчас находится депозитарий Музея древнерусской культуры им. Андрея Рублева, РПЦ планирует создать главное церковное древлехранилище. Это «Интерфаксу» заявил глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также является древлехранителем Московской городской епархии. Он подчеркнул, что необязательно, что при этом древлехранилище будет непременно передано в собственность церкви, тут ситуацию необходимо обдумать. В середине февраля руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что церковь будет добиваться передачи Андроникова монастыря, в котором расположен Музей Рублева, подачу заявки согласовывает патриарх Кирилл. Настоятель расположенного на территории монастыря прихода Спаса Нерукотворного протоиерей Вячеслав Савиных тогда отмечал, что Андроников монастырь «остался единственный в Москве, который не передан Русской православной церкви». 22 февраля замминистра культуры Владимир Аристархов говорил «Дождю», что заявку в ведомстве еще не получили. О планах Росимущества передать РПЦ церковь Покрова Богоматери в Филях, построенную в 1692–1693 гг. дядей Петра I боярином Львом Нарышкиным, в которой также работал музей Рублева, стало известно в августе 2016 г.

Комментируя планы в отношении Андроникова монастыря, протоиерей Леонид отметил, что важно обеспечить достаточную защиту музейных предметов, находящихся в негосударственной части Музейного фонда России. «Имеется в виду не только сохранность этих предметов, но и реставрация, экспонирование на нормальных площадях. Не может быть места лучше, чем Музей Рублева, потому что здесь есть и запасники, и квалифицированные кадры. Мы подготовим также церковные кадры и будем постепенно развивать это древлехранение уже на профессиональной основе на базе Музея имени Андрея Рублева», – заявил он.

По словам представителя РПЦ, 7 марта в Музее Рублева в присутствии министра культуры Владимира Мединского будет представлена концепция развития этого учреждения.

«В качестве одной из главных целей в концепции намечено, что музей нужно сделать общедоступным, открытым, интересным, посещаемым. Должно быть понимание общих задач, как сделать в этом святом месте государственно-церковный кластер по изучению, популяризации, развитию древнерусского искусства, в том числе церковного. Есть замечательные, интересные идеи, которые могут быть реализованы», – рассказал протоиерей. Музей предлагается вывести за стены монастыря. «Было бы замечательно, если бы музей выводился за пределы крепостной стены. Но это нужно делать не путем волюнтаристского хрущевского решения – что все, открываем здесь монастырь, до свидания, а куда хотите, туда и забирайте свои иконы. Вот и получится, что все в итоге погибнет или будет разворовано, потому что не будет ни учета, ни контроля. Мы не форсируем этот вопрос. Только постепенно выводя музей в новые помещения, давая ему возможность там обжиться, можно говорить уже о его постепенном перемещении», – подчеркнул он.