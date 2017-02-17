О совместном использовании Исаакия думают на федеральном уровне

Быстрого решения ситуации, сложившейся после решения губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о передаче Исаакиевского собора РПЦ, не существует, но выходом могла бы стать какая-то из форм совместного ведения, сказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник.

Исходя из принятого Полтавченко решения, в том виде, в котором оно сформулировано, самое раннее, когда оно может быть реализовано окончательно, - через 27 месяцев, напоминает собеседник.

Социологические исследования показали, что большинство россиян решение о передаче собора РПЦ поддерживают, а вот значительная часть петербуржцев - против. Причина в том, что городские власти «их мнения не спросили», продемонстрировали неуважение, добавляет он. «Две трети петербуржцев очень плохо отнеслись к действиям Полтавченко по передаче Исаакия РПЦ», - сказал другой федеральный чиновник, знакомый с данными закрытого социологического опроса, проведенного для администрации президента.

Само решение в том виде, в котором оно было реализовано, «нельзя назвать продуманным», знает высокопоставленный чиновник: «Властями Санкт-Петербурга это решение ни с кем, в том числе с президентом Владимиром Путиным, не согласовывалось». «Я вижу выход только в совместном использовании, - говорит собеседник, ссылаясь на социологию. - Никто не хочет спора государства и церкви, люди хотят примирения».

Сегодня же за примирение, но в виде передачи собора РПЦ, высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», заявил патриарх.