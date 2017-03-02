РПЦ не будет добиваться передачи собора Василия Блаженного

В РПЦ не видят необходимости добиваться возвращения собора Василия Блаженного, который ныне находится в ведении Государственного исторического музея. Как сказал «Интерфаксу» руководитель экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, он считает нынешний статус собора оптимальным. «Я не вижу никакой необходимости передавать его церкви, потому что с передачей передаются не только права, но и обязанности», отметил он и добавил, что эти обязанности выражаются «в огромном материальном компоненте, которого у церкви просто физически нет».

«У церкви просто нет ресурсов, чтобы содержать, например, собор Василия Блаженного. Одна перекладка кровель стоила бы не один десяток миллионов рублей, потому что это сложнейшая стропильная система, система водоотводов и так далее. Реставрация, живопись, отопление - все это вместе неподъемная сумма», - объяснил протоиерей.

Собор Василия Блаженного, как и Успенский собор Кремля, относится к патриаршему подворью в Зарядье, в этих храмах в силу их уникальности и древности действует особый режим богослужений, напомнил представитель патриархата. В храме Василия Блаженного по воскресеньям и большим праздникам совершаются литургии, а для больших богослужений он мало приспособен, так что ежедневные службы там проводить не стоит, считает он.

«Во-первых, там достаточного количества прихожан не наберется, а если наберется, то это будут только туристы. А во-вторых, это большая нагрузка на памятник архитектуры», - сказал протоиерей.

При этом в Исаакиевском соборе, по его мнению, «нужны и служба, и хор - все должно быть на высочайшем уровне», но «музейная составляющая, безусловно, должна быть, и она должна быть еще больше развита, чем сейчас». Он сравнил Исаакий с Ватиканом: «Ватиканский музей - один из лучших в мире, он принадлежит Римско-католической церкви, но там совершаются и службы, когда нужно и сколько нужно». РПЦ в этой ситуации хочет за образец взять Ватиканский музей собора Святого Петра в Риме, «который функционирует и как музей, и как храм "без всяких проблем как для верующих, так и для неверующих".