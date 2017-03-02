Фигуранта «болотного дела» Бученкова отпустили под домашний арест

Мосгорсуд отправил под домашний арест анархиста Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на Болотной площади 6 мая 2012 г.

«Суд постановил: ходатайство защиты удовлетворить, изменить меру пресечения на домашний арест», – приводит «Интерфакс» слова судьи. Домашний арест Бученкову продлен до 6 мая.

Адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина сообщила, что жалобу ее подзащитного принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).