Фигуранту «болотного дела» Бученкову предъявлено окончательное обвинение

Следствие предъявило окончательное обвинение фигуранту дела о беспорядках на Болотной площади Дмитрию Бученкову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину. «Бученкову Дмитрию предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ, всего ему вменяют шесть эпизодов», – сказала Сидоркина. Бученков вину не признает. Защита настаивает на том, что в день беспорядков его не было в Москве.

Во время массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 г. пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Суд признал виновными в организации беспорядков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева и приговорил их к 4,5 года колонии. Сроки также получили некоторые участники беспорядков.