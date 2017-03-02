Песков: Кремль не может быть адресатом вопроса о выдаче банкира Пугачева

В Кремле не комментируют решение Генпрокуратуры России направить запрос во Францию об экстрадиции бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева.

«Не считаю вопрос корректным и не считаю, что Кремль может быть адресатом подобного вопроса. Вопрос лежит в юридической плоскости, и наши правоохранители занимаются соответствующими процедурами», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о запросе России во Францию выдать Пугачева с учетом того, что этот человек был в 2000-х гг. близок к российскому лидеру.

Ранее в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Интерфаксу», что Россия просит Францию экстрадировать бывшего главу Межпромбанка, объявленного на родине в розыск по обвинению в хищении в особо крупном размере.

По его словам, «ущерб от преступных действий, инкриминируемых Пугачеву, превышает 90 млрд руб.».